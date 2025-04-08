Українські студенти бачать в ШІ інструмент притягнення РФ до відповідальності, - Попко

Зазначається, що відповідний висновок можна зробити на основі результатів всеукраїнського конкурсу студентських есе на тему: "Роль штучного інтелекту у притягненні РФ до відповідальності".

"Штучний інтелект це те, що сьогодні максимально швидко розвивається і чому б не спробувати залучити його для того, щоб він також нам допоміг в боротьбі з російською навалою", - наголосив Вадим Попко, організатор конкурсу, професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Зі 130 робіт студентів з понад 30-ти українських закладів вищої освіти планувалося відібрати десять найкращих, втім, через велику кількість запропонованих цікавих ідей, конкурсне журі відзначило 17 фіналістів.

Софія Третяк, яка досліджувала перспективи використання ШІ в судових процесах і посіла 3-тє місце каже, що обрала цю тему, оскільки ця технологія вже є реальністю українського судочинства.

"Є цікаві аспекти використання ШІ в судових процесах і в Україні вже є практика його використання в рішеннях судів. Тому я вважаю, що варто розвивати цю тему й надалі", - переконує вона.

В свою чергу, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який також був присутній на заході, зазначив, що штучний інтелект може допомогти в процесі встановлення точної суми завданих Росією збитків, а також в розшуку воєнних злочинців.

"Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться усі постраждалі від російської агресії об’єкти. І ось тут штучний інтелект дійсно може допомогти вирішити це завдання. Штучний інтелект може допомоги підрахувати усі збитки завдані Україні до копійки, але переконати весь світ в нашій правоті, переконати відшкодувати збитки і відновити справедливість – це все ж таки під силу тільки людині", - сказав він.

Віцепрем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів зауважив, що найближчими роками Україна потребуватиме висококваліфікованих фахівців у галузі штучного інтелекту і порадив студентам і надалі досліджувати цю тему.

"За п’ять років нам вдалося зі 102-го місця в світі в рейтингу цифрових держав піднятися на п’яте місце. Я думаю, якщо ми з вами будемо працювати і впроваджувати штучний інтелект в усі види нашої діяльності, то ми можемо бути як мінімум в трійці за наступні два роки", - заявив Федоров.