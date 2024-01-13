Українські шпажистки вибороли "золото" у командних змаганнях з фехтування

"Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць", - наголосили в комітеті.

Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).

А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).

"Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України", - наголосили в НОК.

Нагадаємо, 12-го січня, розпочався етап Гран-прі з фехтування на шаблях у Тунісі. Україну представляють чотири фехтувальниці: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

РБК-Україна вирішило ближче познайомити вас з учасницями української команди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.