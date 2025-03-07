Українські школярі за кордоном отримають доступ до нової освітньої платформи: деталі

Раніше РБК-Україна писало, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть пройти Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до закладів вищої освіти України. Тестування організують у 28 країнах, і вступники мають можливість обрати зручне місце для його проходження. Це дозволить забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів, незалежно від їхнього місця перебування.

Також ми писали, що через війну та постійні обстріли багато родин були змушені покинути Україну, і тепер діти навчаються в школах за кордоном. Батькам доводиться обирати, яка форма навчання буде найкращою для їхніх дітей. РБК-Україна розповідало, які форми навчання обирають українські школярі за кордоном.

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