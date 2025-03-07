Українські школярі за кордоном отримають доступ до нової освітньої платформи: деталі

Міністерство освіти і науки України планує запустити спеціальний сайт, де українські школярі, які перебувають за кордоном, зможуть зареєструватися для вивчення предметів українознавчого компонента.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра освіти і науки Надію Кузьмичову.
За словами Кузьмичової, нова платформа дозволить значно спростити процес переходу на навчання за українознавчим компонентом, замість повноцінного дистанційного навчання всіх шкільних предметів.
Вона зазначає, що батькам і учням більше не доведеться самостійно шукати школи, які пропонують дистанційні класи. Достатньо буде зареєструватися на платформі та обрати один із верифікованих закладів.
Зазначимо, більшість українських школярів, які зараз перебувають за кордоном, не навчаються за полегшеною формою навчання за українознавчим компонентом. Лише 7 тисяч із 356 тисяч українських школярів обрали цю запропоновану програму.
Раніше РБК-Україна писало, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть пройти Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до закладів вищої освіти України. Тестування організують у 28 країнах, і вступники мають можливість обрати зручне місце для його проходження. Це дозволить забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів, незалежно від їхнього місця перебування.
Також ми писали, що через війну та постійні обстріли багато родин були змушені покинути Україну, і тепер діти навчаються в школах за кордоном. Батькам доводиться обирати, яка форма навчання буде найкращою для їхніх дітей. РБК-Україна розповідало, які форми навчання обирають українські школярі за кордоном.
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