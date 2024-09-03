Українські школярі за кордоном: де краще вчитися та як зараховують оцінки

Скільки українських школярів навчаються за кордоном

З 24 лютого 2022 року до 16 липня 2024 року 856 747 українських учнів були інтегровані у шкільні системи країн Європейського Союзу. Окрім них, є ще учні, які навчаються за межами ЄС.

У грудні 2023 року Служба освітнього омбудсмена проаналізувала кількість дітей шкільного віку, які можуть перебувати за кордоном. На основі доступних даних було зроблено висновок, що станом на грудень 2023 року за кордоном може перебувати понад мільйон таких дітей.

Зараз важливо, щоб всі ці діти продовжували підтримувати зв’язок з Україною та здобували українську освіту.

Як обрати, де навчатимуться діти

В Офісі освітнього омбудсмена зазначають, що відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту", батьки мають право обирати навчальний заклад, освітню програму, а також форму і вид здобуття освіти для своїх дітей.

Відповідно до наказу МОН від 08.09.2020 № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання", дистанційне навчання забезпечує право кожного на якісну та доступну освіту, враховуючи їхні здібності, інтереси, потреби, мотивацію та можливості, незалежно від віку, місця проживання, стану здоров'я, інвалідності, соціального чи майнового статусу, або інших факторів, що можуть унеможливлювати відвідування закладів освіти.

Освіта за дистанційною формою надається за бажанням учнів та їхніх батьків. Батьки відповідальні за створення належних та безпечних умов для навчання, виховання та розвитку дитини, яка здобуває освіту дистанційно (пункт 2 розділу 2 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти). Якщо у вашій школі немає дистанційних класів, зверніться до директора або управління освіти. Вони підкажуть, де такі класи є.

Дистанційне навчання з вивченням предметів українознавчого компонента

У дистанційних класах з українознавчим компонентом учні вивчатимуть лише предмети, що відносяться до українознавчого компонента. Освітній процес для цих учнів організовується за типовою освітньою програмою (наказ МОН від 18.08.2023 № 1014). Навчальне навантаження становить від шести годин на тиждень для початкової школи до восьми годин для старшої школи.

Загальноосвітні заклади зараховуватимуть оцінки з предметів, що є спільними для закордонних та українських шкіл.

Перелік закладів освіти, де створюватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента, визначається органами управління освітою.

Сімейна форма навчання

Сімейна (домашня) форма навчання — це індивідуальна форма навчання, яку батьки (законні представники) організовують самостійно в домашніх умовах (наказ МОН від 12.01.2016 № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти").

Кожен заклад освіти має забезпечувати сімейну форму навчання за запитом батьків.

Екстернатна форма навчання

Екстернат передбачає самостійне опанування освітньої програми учнем протягом навчального року, а також проходження річного оцінювання та/або атестації у закладі загальної середньої освіти.

Екстернатна форма навчання має бути доступною у кожному закладі освіти за запитом батьків.

Зарахування оцінок

Міністерство освіти і науки України затвердило шкалу співвіднесення систем оцінювання різних країн із українською 12-бальною системою, що дозволяє учням, які перебувають за кордоном і навчаються там, перезараховувати отримані оцінки. Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, які є спільними для обох країн, а предмети українознавчого компонента вивчати за модифікованими програмами та проходити дистанційне оцінювання. Також вони мають можливість скласти річне оцінювання перед початком нового навчального року. Детальніше про шкалу співвіднесення можна дізнатися за посиланням.