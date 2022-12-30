Компанія SOCAR зібрала мільйон гривень на аптечки для школярів

Окрім медичних наборів, кожна аптечка містить інструкції з психологічної допомоги для учнів та персоналу шкіл. Ці інструкції були підготовлені в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми ментального здоров'я, розробка якої координується Міністерством охорони здоров’я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Для компанії цей проєкт був дуже важливим. Адже для нас завжди на першому місці є допомога українцям. І, звичайно, хочу подякувати нашим партнерам та всім тим, хто долучився до збору коштів. Цей проєкт успішно завершено, а ми рухаємось далі - багато хто потребує допомоги, і у нас заплановано ще багато важливих благодійних ініціатив", - зазначив Ігор Орлов, директор мережі SOCAR Energy Ukraine.

Партнером та реалізатором благодійного проєкту SOCAR Energy Ukraine виступала благодійна платформа dobro.ua, експертна підтримка була надана Міністерством освіти і науки України.

"Від 24 лютого 2022 року змінилося життя кожного українця. Російськими ракетами зруйновано та пошкоджено понад 3 тис. закладів освіти. Та попри намагання окупантів завадити українським дітям здобувати освіту, спільними зусиллями ми створили безпечні умови для навчання. Учні мають можливість вчитися у традиційному форматі за єдиної умови - облаштованого укриття. У ньому мають бути аптечки, аби у разі необхідності надати першу медичну допомогу. Вдячний відповідальному бізнесу - мережі заправок SOCAR Energy Ukraine та благодійній платформі dobro.ua за добру справу і приклад спільного внеску у формування безпечного освітнього середовища. Адже заклад освіти – територія безпеки", - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Директор благодійної платформи dobro.ua Ірина Гуцал додала, що разом із Socar організація намагалася надати якомога більшу підтримку дітям, які змушені дорослішати у цей важкий час.

"На жаль, вони мають бути готові до різних небезпечних ситуацій і в наших силах надати усе, що може сьогодні врятувати їхні життя. Дякуємо кожному українцю, який зараз обирає робити добро", - сказала Гуцал.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року мережа автозаправок SOCAR Energy Ukraine долучилася до спільноти "Бізнес без бар’єрів".

"Бізнес без бар'єрів" - спільнота прогресивних мотивованих компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів". Наразі спільнота налічує 22 компанії, кожна з яких спрямовує зусилля на підтримку українського суспільства.