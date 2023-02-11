ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські розвідники в рамках ініціативи Ахметова отримали партію дронів на 6 млн

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 15:26
Українські розвідники в рамках ініціативи Ахметова отримали партію дронів на 6 млн Фото: українські розвідники в рамках ініціативи Ахметова отримали партію дронів на 6 млн (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" передала українським розвідникам чергову партію з 50 дронів, загальною вартістю 6 млн гривень. Також захисники отримали 100 комплектів зимової форми, 100 наборів термоодягу й тактичне взуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Чергова партія складається з дронів DJI Mavic 3 у максимальній комплектації: до неї входить захисна сумка, додаткові лопасті та акумулятори.

Програмне забезпечення "мавіків" краще захищає пілота від спуфінгу (заплутування координат) та виявлення пульта.

Військові використовують ці дрони як у ролі інспектора (для виявлення й коригування вогню), а також як бойову одиницю (скидання боєкомплекту, наприклад, осколкового ВОГ-25) для ураження ворога.

"Від початку війни ми постачаємо оборонцям України автівки, техніку, спецамуніцію, енергообладнання, пристрої стеження, сезонну форму. Звісно, найбільший попит на передовій мають дрони, без них зараз нікуди. Щоб у військових завжди були "повітряні очі", наша компанія закуповує закордоном великі партії ліцензійної техніки", - заявив керівник проектного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, нещодавно "Метінвест" передав військовослужбовцям ГУР 20 дронів, 35 потужних генераторів та 30 акумуляторів EcoFlow. Також 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 EcoFlow отримали від компанії прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку.

"Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм