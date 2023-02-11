Українські розвідники в рамках ініціативи Ахметова отримали партію дронів на 6 млн

Група "Метінвест" передала українським розвідникам чергову партію з 50 дронів, загальною вартістю 6 млн гривень. Також захисники отримали 100 комплектів зимової форми, 100 наборів термоодягу й тактичне взуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Чергова партія складається з дронів DJI Mavic 3 у максимальній комплектації: до неї входить захисна сумка, додаткові лопасті та акумулятори.

Програмне забезпечення "мавіків" краще захищає пілота від спуфінгу (заплутування координат) та виявлення пульта.

Військові використовують ці дрони як у ролі інспектора (для виявлення й коригування вогню), а також як бойову одиницю (скидання боєкомплекту, наприклад, осколкового ВОГ-25) для ураження ворога.

"Від початку війни ми постачаємо оборонцям України автівки, техніку, спецамуніцію, енергообладнання, пристрої стеження, сезонну форму. Звісно, найбільший попит на передовій мають дрони, без них зараз нікуди. Щоб у військових завжди були "повітряні очі", наша компанія закуповує закордоном великі партії ліцензійної техніки", - заявив керівник проектного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, нещодавно "Метінвест" передав військовослужбовцям ГУР 20 дронів, 35 потужних генераторів та 30 акумуляторів EcoFlow. Також 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 EcoFlow отримали від компанії прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку.

"Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.