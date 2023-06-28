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Українські розвідники з дрона знищили російську станцію РЕБ (відео)

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Україна, Середа 28 червня 2023 13:13
Українські розвідники з дрона знищили російську станцію РЕБ (відео) Фото: українські розвідники з дрона знищили російську станцію РЕБ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Так, воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Як додали в ГУР, такі станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БПЛА.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок 28 червня втрати Росії у війні в Україні становили 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 227 100 військових. Зазначимо, що з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 563 одиниці спецтехніки, куди входять і ворожі станції РЕБ.

Зазначимо, що за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22, а також один РЕБівський вертоліт Мі-8. Ці втрати РФ Ігнат назвав "добрими новинами" для України.

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