Українські ракети-дрони "Пекло" вже на фронті: є перші докази застосування

Видання проаналізувало відео, яке зняли безпосередньо російські військові на місці удару, та опублікував український профільний канал. На відео було зафіксовано уламок із малогабаритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням, яке має тільки "Пекло".

Окрім цього, ракети-дрони знищили переправу через річку Айдар на півночі від Луганська та будівлю насосної станції біля неї. Росіяни помилково ідентифікували ці дрони, як Ан-196 "Лютий", проте це були саме дрони "Пекло".

Видання зазначає, що з моменту першої презентації "Пекла" у грудні 2024 року стверджувалося, що дрон вже застосовувався для ударів по окупантах. Проте жодних підтверджень цього не надавалося.

Зараз можна зробити висновок, що застосування "Пекла" на фронті стало більш-менш масовим. Можливо, саме тому нарешті є фото- та відеопідтвердження удару.

"Річ у тому, що для появи такого підтвердження має одночасно зійтись цілий ряд факторів - сам результативний удар, наявність доволі великого уламка, який дозволить провести ідентифікацію, наявність самого відео, яке буде активно поширено та помічено і зрештою потрапить в український інфопростір. І такий збіг, на практиці, зазвичай є результатом кількості" - пояснюється у матеріалі.