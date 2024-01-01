Українські прикордонники показали яскраве відео, як в новорічну ніч збивали дрони РФ

Атака РФ по Одеській області в ніч на 1 січня

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі росіяни атакували дронами Одесу. Внаслідок атаки зафіксовано прямі та осколкові влучення у житлові будинки. В одній багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували.

На даний момент відомо про одного загиблого та восьми постраждалих мешканців. Троє з них поранено, решта отримали допомогу на місці.

Як уточнив Кіпер, частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.

"Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно", - написав керівник ОВА.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

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