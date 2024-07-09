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Українські прикордонники отримали від США катери Metal Shark: що про них відомо

Вівторок 09 липня 2024 17:51
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Українські прикордонники отримали від США катери Metal Shark: що про них відомо Фото: катер Metal Shark (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки передали для Морохорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark. Їх вже використовують для захисту на морській та річковій ділянках кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили у відомстві, катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.

Прикордонники вже використовують їх на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.

Зауважимо, точний тип катерів не вказано, але судячи з опублікованих фото Україна отримала Metal Shark 45 Defiant. Ці катери мають суцільноалюмінієву конструкцію, а довжина їх корпусу складає 13,8 метрів, ширина - 4,6 метрів. Катери можуть розвивати швидкість 35-40 вузлів.

Фото: катер Metal Shark (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, у квітні цього року Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу Україні двох патрульних катерів у координації з Данією. Мова про судна Р01"Roland" і Р02"Risto".

Пізніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про те, що екіпажі мінних шукачів "Чернігів" та "Черкаси", які Україна отримала від Британії, вже пройшли підготовку та несуть службу.

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