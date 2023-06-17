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Українські пілоти можуть освоїти F-16 за чотири місяці, - Резніков

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Субота 17 червня 2023 00:14
Українські пілоти можуть освоїти F-16 за чотири місяці, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на "Настоящее Время".

Чиновник зазначив, що зараз тривають публічні обговорення, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16.

"Звучить вже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у США вважається, що до 6 місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше", - сказав глава Міноборони.

Резніков уточнив, що йдеться про вільні польоти, з маневром, уночі та в парі.

"Я думаю, за 4 місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати", - наголошує міністр.

У цьому контексті він нагадав, що українські військові дуже швидко опановували управління та використання західних зразків озброєння. Приміром, якщо стандартний час підготовки екіпажу системи ППО Patriot становить 10 місяців, українські бійці навчилися за 10 тижнів.

"Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за 6 місяців. Проте не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники й таке інше. Це найскладніша техніка. Ось цей курс навчання, він довший ніж 4 місяці... Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати", - зазначив Резніков.

Навчання українських пілотів на F-16

Союзники України останніми тижнями почали активно розглядати питання навчання пілотів ПС ЗСУ на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

За інформацією ЗМІ, підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

Додамо, що як пишуть західні журналісти Данія може розпочати навчання пілотів уже у серпні.

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Збройні сили України Олексій Резніков F-16
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