Українські персики в дефіциті: які ціни в магазинах і що вплинуло на врожай

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Які ціни на персики в Україні у серпні 2025?

Що вплинуло на урожай цього року?

Де в Україні вирощують персики й звідки імпортують?

Скільки коштують персики: огляд

На початок серпня ціни на персики в українських супермаркетах та на ринках варіюються в діапазоні від 70 до 200 грн за кілограм. Зокрема, звичайні сорти продаються в середньому від 80 грн/кг, тоді як відбірні - від 120 грн/кг.

Вартість залежить від багатьох чинників - країни постачання, сорту, розміру плоду та умов транспортування.

Українські персики, за даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), нині коштують від 70 до 120 грн за кілограм.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик УКАБ Максим Гопка, з серпня на ринку з'являються імпортовані персики з Греції та Туреччини, але їхня ціна може бути дещо вищою через витрати на транспортування.

"Очікується, що зниження вартості буде можливим лише після збільшення поставок", - спрогнозував експерт.

Наразі в мережі NOVUS найнижча ціна - на персик з Іспанії 99,9 грн/кг, український персик преміум обійдеться в 199 грн/кг. Інжирний персик, також з Іспанії, коштує 179 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

В магазинах АТБ можна купити персики з Греції за 109,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах Varus покупці можуть обрати різні сорти персиків, але вартість фруктів стартує від 110 грн. У продажу є як український інжирний персик за 168,9 грн/кг, так і турецький за 109,9 грн/кг. Відбірні кісточкові коштують близько 150 грн/кг.

Скриншот varus.ua

На полицях "Сільпо" є українські інжирні персики, білі іспанські, кісточкові з Туреччини та Греції. Асортимент достатньо широкий, а ціни стартують від 110 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Середня вартість українського персика на ринку "Столичний" у Києві становить 80 грн/кг, імпортні персики коштують від 110 грн/кг.

Урожай персиків 2025. Як вплинула погода

У цьому році врожай персиків в Україні зазнав значних втрат. Причиною стали весняні заморозки та різкі перепади температур. Крім того, дощі в період дозрівання плодів також негативно вплинули на якість фруктів. Через такі погодні умови, плоди могли зіпсуватися або не утриматися на дереві.

Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що цього літа на ринку доступні персики українського виробництва, які починають продаватися з південних областей. Вони мають хороший смак, хоча через несприятливі погодні умови врожайність в цих регіонах дещо знизилася.

Так, в Одеській області внаслідок нічних морозів на початку квітня температура сягала -6 градусів за Цельсієм. Це стало фатальним для цвітіння дерев.

Наслідки погодних катаклізмів були настільки серйозними, що деякі садові господарства втратили до 90% свого врожаю. Директор агрофірми "Грін Технолоджі ЛТД" на Одещині Дмитро Остапенко повідомив, що його компанія втратила близько 120 тонн продукції, що призвело до мільйонних збитків.

Окрім погодних факторів, Остапенко називає й інші причини: нестачу державної підтримки, низький рівень захисту садів, а також відсутність доступу до ефективних інструментів компенсації збитків.

Тож, за його словами, майже всі кісточкові фрукти на полицях українських магазинів зараз - це імпорт.

Фото: на врожай персиків в Україні вплинула погода (freepik.com)

Де в Україні вирощують персики

Персики в Україні історично вирощували в південних регіонах, зокрема в Одеській та Миколаївській областях, де сприятливий теплий клімат.

Однак завдяки сучасній селекції та появі морозостійких сортів, географія вирощування розширилася.

Сьогодні персикові сади з'являються у західних, центральних та навіть північних областях України, як-от на Поділлі, Львівщині та Волині.

Серед популярних сортів, які вирощують в Україні, є Фаворит, Редхейвен, Пухнастий ранній, а також більш пристосовані до різних кліматичних умов сорти, такі як Казка і Мостиський.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, інтерв’ю SEEDS керуючого директора "Грін Технолоджі ЛТД" Дмитра Остапенка, публікація EastFruit, дані ринку "Столичний" та мереж українських супермаркетів.