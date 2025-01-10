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Українські металурги за рік виробили на 22% більше продукції

П'ятниця 10 січня 2025 14:27
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Українські металурги за рік виробили на 22% більше продукції Фото: українські металурги за рік виробили на 22% більше продукції (Віиталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За підсумками 2024 року вітчизняні підприємства металургійної галузі виробили 7,58 млн т сталі, перевищивши показник 2023 року на 21,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрметалургпрому"

Як повідомили в об’єднанні, українські металургійні підприємства у 2024 році виробили 7,58 млн т сталі проти 6,23 млн т у 2023 році. Найбільш сприятливим став останній місяць року: у грудні їм вдалося збільшити виробництво сталі на 1,14% проти показника листопада.

Раніше в GMK Center заявили, що нинішній рік може бути для галузі невдалим: через зростання тарифів на енергоносії та підвищення тарифу УЗ на вантажі, експорт продукції ГМК може обвалитися на 16%, адже ціни на світових ринках теж падають. Для України це означає втрату валютної виручки та зростання курсу долара.

Нагадаємо, заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив, що за минулий рік Україна експортувала 131 мільйон тонн продукції, на суму 41,6 млрд доларів.

У лідери за обсягами експорту вийшла залізна руда — 33,6 млн т.

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