Украинские металлурги за год произвели на 22% больше продукции

По итогам 2024 года отечественные предприятия металлургической отрасли произвели 7,58 млн т стали, превысив показатель 2023 года на 21,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрметаллургпрома"

Как сообщили в объединении, украинские металлургические предприятия в 2024 году произвели 7,58 млн т стали против 6,23 млн т в 2023 году. Наиболее благоприятным стал последний месяц года: в декабре им удалось увеличить производство стали на 1,14% по сравнению с показателем ноября.

Ранее в GMK Center заявили, что нынешний год может быть для отрасли неудачным: из-за роста тарифов на энергоносители и повышения тарифа УЗ на грузы, экспорт продукции ГМК может обвалиться на 16%, ведь цены на мировых рынках тоже падают. Для Украины это означает потерю валютной выручки и рост курса доллара.

Напомним, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что за прошлый год Украина экспортировала 131 миллион тонн продукции, на сумму 41,6 млрд долларов.

В лидеры по объемам экспорта вышла железная руда - 33,6 млн т.