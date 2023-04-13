Українські медики знизили рівень летальності серед поранених військових, - Маляр

"Унікальні операції, які проводять наші військові хірурги. Деякі з них навіть не мають аналогів у світі, і ми намагаємось про це повідомити", - сказала вона.

Маляр зазначила, що українські військові хірурги відновлюють втрачені кінцівки, роблять операції, навіть коли уражене серце. За її словами, медики часто повертають до життя навіть у тих випадках, коли, здавалось, це вже не можна зробити.

"Рівень летальності значно нижчий сьогодні за показниками у нашій війні, ніж під час, скажімо, бойових дій в Іраку чи Афганістані. Це теж досягнення наших військових медиків. За рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та спланованої евакуації вдалося сьогодні суттєво знизити рівень летальності наших поранених", - заявила Маляр.

Як повідомлялося, українські медики дістали з тіла пораненого військового бойову частину гранати ВОГ.

Також ми повідомляли, що українські лікарі пройдуть навчання у Польщі для лікування людей з сильними опіками.

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