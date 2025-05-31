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Українські літаки F-16 та Mirage підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

Фото: Україна підключила свої літаки до цифрової системи НАТО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Україна підключається до авіаційної системи НАТО. Літаки ЗСУ координуватимуться з союзниками через цифровий інтерфейс.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Цей крок дозволить українським Повітряним силам працювати в єдиній цифровій системі з авіацією країн Альянсу.

CSI - це частина бойової системи управління, яка працює через протокол Link-16, відомий як "військовий Wi-Fi" НАТО.

Саме через нього здійснюється обмін інформацією між літаками (зокрема F-16 і Mirage 2000), системами ППО й ПРО (Patriot) та іншими компонентами оборони.

Угоду реалізували завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони, Генштабу, Повітряних сил та міжнародних партнерів.

Програму використовують майже всі члени Альянсу, тому її інтеграція -  ключ до повної взаємосумісності українських сил із партнерами.

"Не просто мріємо про спільні операції з союзниками, а робимо це реальністю", - написала Черногоренко.

Нагадаємо, що нещодавно, Чеська компанія LPP holding розробила унікальні дрони, керовані штучним інтелектом, які стійкі до ворожих глушилок.

Уже сотні таких безпілотників відправлено до України, де вони використовуються в бойових умовах. Оператор завантажує ціль місії, а штучний інтелект самостійно орієнтується за допомогою візуального порівняння реального середовища з картою.

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