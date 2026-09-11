Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech

Головне: "Детектори дронів "Чуйка" перехоплюють аналогове відео з ворожих дронів . БпЛА на оптоволокні електронні засоби "бачити" не можуть.

. БпЛА на оптоволокні електронні засоби "бачити" не можуть. Засоби РЕБ майбутнього виявлятимуть саме той сигнал, який треба подавити . Якщо давати усі можливі частоти, то витрачається багато зайвої енергії.

. Якщо давати усі можливі частоти, то витрачається багато зайвої енергії. Сіткомети проти дронів у найближчі роки будуть у кожної людини у прифронтовій зоні . Це надійний захист, на який не потрібні дозволи.

. Це надійний захист, на який не потрібні дозволи. Перспективні КАБи запускатимуться з літаків українського виробництва.

"Чуйка" та засоби РЕБ проти дронів

– З чого почалася ваша компанія?

– Наша компанія стартувала в часи, коли почалась активна трансформація української армії. Напевно, ми завдячуємо Марії Берлінській, вона тоді була амбасадоркою дроноводства. Так ми і почали розбиратись в дронах.

Так, нам прийшли перші запчастини, ми розпочали власні дослідження. Пам'ятаю, що перші запчастини ми очікували 3-4 місяці. З часом низка компаній отримала державні замовлення на виробництво дронів. Також фактично відразу виникла велика проблема – не було захисту від ворожих дронів.

Військові просили цей захист, і ми почали розбиратись з РЕБ. Таким чином перший рік ми відпрацювали з РЕБами, виробляли їх серійно.

Свого часу вони дуже цінувались на фронті, ми були дуже вчасні. І тоді ми зрозуміли, що ми не обов'язково тільки дронова компанія. Відтоді ми робимо актуальні рішення для фронту – захищаємо, або даємо зброю, яка актуальна сьогодні.

– Давайте продовжимо тему РЕБ та РЕР. Розкажіть, як працює "Чуйка", та проти яких дронів вона ефективна?

– Якщо казати про дрон-детектор, то саме "Чуйка" – це детектор аналогового відео. Вона може перехоплювати аналоговий відеосигнал і виводити картинку з ворожого дрона на екран.

Якщо ми говоримо про цифрове відео або про оптоволокно, то взагалі такі дрони не помічаються якимось радіозасобами. А от всі БпЛА, які використовують аналогове відео – проти таких вона ефективна.

Фото: детектори "Чуйка" дозволяють виявляти ворожі дрони (прес-служба компанії)

– Кому, крім військових, "Чуйка" може бути корисною та чи бачить вона "Шахеди"?

– Гарне питання, почну з кінця – щодо "Шахедів". Вони традиційно не використовують аналогові відео. В тому випадку, якщо вони будуть використовувати аналогові відео, то такий дрон-детектор буде їх бачити.

Ми бачимо періодично випадки, коли "Чуйка" нібито ловить відео з чогось, що називають "Шахедами". Насправді багато різних типів дронів летить у тил, і різноманітні модифікації дронів називають "Шахедами". На певних типах великих дронів було аналогове відео, і його часто спостерігали.

Але я би не сказав, що це було в глибокому тилу, це скоріше прифронтова зона: Харків, Сумщина, Херсон, Запоріжжя, Дніпро тощо. Ми знаємо про те, що для нашого ворога немає різниці, кого саме атакувати: вони не відрізняють цивільних від військових.

Всі цивільні під загрозою, ну і звичайно, дуже давно цивільні використовують "Чуйку", як такий засіб раннього виявлення дрону, щоб встигнути сховатись. Це і волонтери, і просто цивільні, і ДСНС, і поліція – всі, хто так чи інакше пересувається прифронтовими містами.

– Чи можна засобами РЕБ і РЕР захиститись від усіх можливих частот, на яких літають ворожі дрони?

– Ми пройшли цей шлях з РЕБ у 2024 році. Так, частоти розширюються, тобто діапазони частот, на яких літають дрони, розширюються.

Взагалі, якщо казати про те, щоб захищати весь частотний діапазон – то це достатньо складно. Ми рухаємось від примітивних засобів до таких, які будуть просто виявляти частоту і "давити" сигнал саме на заданій частоті. Бо потрібно багато енергії, щоб давити зв'язок у широкому діапазоні. Дійсно, такі пристрої будуть достатньо великими.

Тому спочатку варто з'ясувати, на якій частоті передається сигнал. Але останнім часом ворог переключаються з частоти на частоту. Це така гра в довгу. І ті примітивні рішення, які, умовно вчора були ефективні, завтра будуть неефективними. Ми постійно змушені актуалізувати свої пристрої.

Так завжди було і так буде. Тобто те, що працює сьогодні, через два тижні може не працювати. Але, навіть коли ми виграємо якусь битву в часі у тиждень, два, місяць, пів року, рік – ми або зберігаємо величезну кількість життів, або нам вдається досягти певних результатів на фронті.

– А чи якісь ефективні методи електронної боротьби з дронами на оптоволокні?

– Так, звичайно. Якщо ми говоримо про звукову детекцію, то ми можемо їх чути, детектувати напрямок звуку, тріангулювати і приблизно розуміти, де летить дрон. Але це стосується не тільки дронів на "оптиці", це про будь-які дрони. Також ми можемо їх виявляти візуально, мовиться про оптичну детекцію за допомогою камер.

Якщо ми будемо говорити про "електроніку" проти "оптики", то на сьогоднішній день – це лазерна зброя, яка з часом буде дуже активною. Вона популярна за кордоном, про неї багато в пресі пишуть.

Але я думаю, що прийде час, коли ця лазерна зброя буде якраз можливо ефективним захистом проти дронів, також не тільки проти "оптики". Ще один варіант – гармати, які дають потужний імпульс, цифровий, який спалює електроніку.

Але, на мою думку, найбільш ефективними є все ж фізичні засоби знищення – сіткомети, дробовики, їх автоматизовані аналоги. Вони можуть встановлюватись на автомобілях, НРК і відповідно перехоплювати дрони.

"Бебрадрон" і сіткомети: засоби захисту від дронів

– Розкажіть про ваш "Бебрадрон" – він ніби виглядає просто, але може нести багато вибухівки…

– Він дійсно виглядає достатньо примітивно, але це основна задача – бути доступним. Це засіб, який переносить певну корисну вагу на якусь відстань. Його перша версія – це засіб, який летить майже на 50 кілометрів, і в різних випадках, в залежності від відстані, переносить від 7,5 до 10 кілограмів корисного вантажу.

Він коштує, фактично, як FPV-дрон, але несе значно більше, значно далі, значно швидше. Тобто може працювати на інших висотах. Проти нього, звичайно, будуть ефективні перехоплювачі, які ми використовуємо проти ворожих безпілотників, але не завжди на відстані в 45-50 кілометрів від лінії розмежування такі засоби використовуються.

Фото: "Бебрадрон" став доволі масовим засобом на фронті (прес-служба компанії)

Він може працювати і проти логістики, не обов'язково проти позицій. Також сьогодні ми його використовуємо як навчальний засіб, якраз для тренування операторів дронів-перехоплювачів.

– Раніше ви згадали сіткомети. Наскільки вони є дієвими засобами, чи це не надто нішева річ?

– На фронті найефективнішою зброєю проти дронів є помпові рушниці. Бо якщо стріляти у БпЛА з стрілецької зброї, такої як автомат, чи пістолет, є висока вірогідність в якійсь стресовій ситуації не влучити.

І дуже часто певний військовий юніт бере обов'язково з тобою помпову рушницю, іноді по декілька таких рушниць.

Якщо ми говоримо про цивільних, то ходити з рушницею скрізь точно не будеш – на неї треба мати дозвіл, на ній треба навчитись стріляти, і все ж таки це вогнепальна зброя. Сіткомет – це фактично засіб, який не є зброєю. Він має холостий патрон й сітку 3х3 метри. Таким чином, 9 квадратних метрів захисту мають високу вірогідність зупинити дрон на відстані 20-25 метрів від об'єкта влучання.

І фактично цей сіткомет може опинитись в руках будь-кого, хто перебуває в прифронтовій зоні. Я думаю, що сіткомети будуть у кожної людини, в кожній машині. Цей засіб, скоріш за все, через рік ми побачимо просто у кожного, хто так чи інакше перебуває там, де літають дрони, він стане таким собі турнікетом.

Тому його можна назвати засобом індивідуального захисту для кожного цивільного. Ми зробимо так, щоб цей сіткомет був доступний кожному, щоб кожен міг зберегти своє життя в критичну хвилину.

– Чи готові ви до експорту за об'ємами виробництва? Чи цікавляться вашою продукцією партнери?

– Ми "дуже думаємо" про експорт, ми готові зростати більше. Наші виробничі спроможності ми будуємо з запасом.

Зовнішні ринки – це наше майбутнє. Якщо ми сьогодні маємо таку домінуючу позицію в світі, як виробника зброї, новітньої зброї, ефективної зброї, то ми маємо зайняти місце і на ринку зброї, і стати попереду всіх.

Це суперважливо, бо це наша завтрашня економіка. Від цього залежить не тільки фронт військовий, але і економічний.

– На чому фокусується ваша міжнародна співпраця?

– Як завжди, всіх цікавлять найефективніші способи протидії або засоби для уражень. Якщо ми говоримо про нашу компанію конкретно, то у нас є найбільш ефективні засоби, і саме про них постійно і питають – це детектори, сіткомети, засоби РЕБ.

Ракети та КАБи: яким буде поле бою майбутнього

– У вас на сайті є новина про запуск напрямку ракетобудування. В якому напрямку ви працюєте?

– Ми для себе визначили цей напрям як такий, куди ми будемо розвиватися. Тобто, так чи інакше, кожна компанія має думати про майбутнє.

Сьогодні ми робимо ефективні засоби, які можуть протистояти сьогоднішнім загрозам або бути ефективною зброєю сьогодні. Ракети – це щось про далеке планування на декілька років. Ракети – це те, що я бажав би зробити своїм пріоритетом.

Фото: КАБи у майбутньому запускатимуть безпілотники (прес-служба компанії)

У будь-якому разі ера БпЛА перейде в еру ракетобудування. Як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Поки нічого складніше та ефективніше, ніж ракети, інженери не придумали, тому ракети будуть все ж таки апогеєм війни, в засоби протидії.

Мінус в тому, що вони дорожчі, вони довші в виробництві, в розробці. Але я думаю, що ми через рік-півтора-два дійдемо до того, що ракет Україна вироблятиме також найбільше в світі.

– Ви також працюєте над КАБами…

– Якщо казати про сьогодення, КАБи – це те, що потрібно Україні вже сьогодні. Я не буду розкривати подробиці, але хочу сказати, що в майбутньому вони виглядатимуть трохи по-іншому. Але, завтра, як і сьогодні, вони, на мою думку, не втратять ефективність.

Їх запуск відбуватиметься з літаків, і літаки також у нас будуть власного виробництва. Вони будуть, скоріш за все, безпілотні. Через, скажімо, три роки, ми побачимо зовсім інше поле бою – це будуть інші літаки, інші ракети, інші засоби. Бо війна трансформується, трансформує світ.

Та війна, яку ми бачили перші два роки, якщо ви пригадаєте, суттєво відрізнялася від війни, яку ми бачимо зараз. Тоді було багато техніки, артилерії, мінометів, танки. Потім ми почали бачити, як це все горить.

А зараз картина війни інша, поле бою змінилось. Зараз ми бачимо величезну кількість НРК, ПВ, детекторів і так далі. Техніки все менше, артилерія все ще є.

Але все більше йде в дрони, в ракети, в системи, де не присутня людина. Людина фактично виконує обслуговуючу функцію логістики або запуску. І все менше людей для цього потрібно.

Війна рухається туди, де людини або не буде зовсім, або буде ще менше людей. Там де робота буде, як сказали про роботів, як то кажуть. Це і є еволюція війни.