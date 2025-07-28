Українські insurtech-рішення часом перевершують європейські. В UKASKO розповіли деталі

Платформа UKASKO, що є одним із лідерів українського insurtech-сектора, оголосила про ключові напрямки розвитку. Серед них головний акцент зроблено на експорті технологій.

Як розповів в інтерв'ю журналістам РБК-Україна CEO insurtech-платформи UKASKO Ярослав Льоля, українські рішення не просто відповідають вимогам міжнародних стандартів і європейських ринків, а в певних аспектах перевершують наявні аналоги.

"Ми чітко визначили три ключові вектори. По-перше, це ще глибша автоматизація процесів - уже впроваджуємо штучний інтелект для скорингу, обробки заявок і рекомендацій. По-друге, досягаємо ще більшої безшовної сумісності з e-commerce-системами, щоб запускати страхові продукти буквально на льоту - без технічних бар'єрів, з мінімальним втручанням і мінімальними інвестиціями партнерів", - розповів Ярослав Льоля.

Рішення UKASKO вже довели свою ефективність для операторів українського фінансового ринку і провайдерів страхових сервісів. Фінансові установи, страховики та інші партнери, які інтегрували платформу у свої процеси, відзначають експоненціальне зростання продажів без збільшення витрат на персонал або інвестицій у технічну інфраструктуру. Завдяки хмарній архітектурі та моделі через API, UKASKO забезпечує масштабованість, високу операційну ефективність і можливість швидкого запуску страхових продуктів.

UKASKO вже має в партнерському портфелі понад 20 страхових компаній, включно з INGO, ТАС, ВУСО, USG, "Княжа", "Оранта", більш ніж 2000 бізнес-партнерів і 4000 агентів по всій країні. Компанія виплатила понад 600 млн грн комісій, з яких третина - тільки за минулий рік.

Серед клієнтів і партнерів insurtech-платформи UKASKO також є фінансові інституції з міжнародним та іноземним капіталом.

"Добре знаємо їхні стандарти та вимоги. У процесі взаємодії з іноземними інституціями та бізнесом ми бачимо, що продукти UKASKO не просто відповідають міжнародним або європейським бізнес-стандартам чи сервісу - іноді наші рішення перевершують наявні на їхніх ринках елементи цифрової інфраструктури", - пояснив Ярослав Льоля.

Тому СЕО insurtech-платформи UKASKO бачить можливість виходу сервісу на міжнародні ринки.

"Третій напрямок - експорт. Наші продукти відповідають вимогам європейського ринку, тож ми маємо великий потенціал для масштабування, причому не як локальний гравець, а як міжнародний і європейський insurtech з українським корінням", - поділився CEO UKASKO.

Технологічна платформа працює у форматі хмарного бекенда для страхових і суміжних бізнесів, даючи змогу інтегрувати модуль страхування через API, підвищувати продажі та оптимізувати витрати.

Серед клієнтів - не тільки страховики, а й фінансові установи, e-commerce, служби таксі, АЗК, кафе та інші сервіси, що використовують страхування як інструмент лояльності або доданої цінності чи ще одне джерело доходу.