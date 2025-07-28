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Украинские insurtech-решения порой превосходят европейские. В UKASKO рассказали детали

Понедельник 28 июля 2025 17:17
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Украинские insurtech-решения порой превосходят европейские. В UKASKO рассказали детали Фото: в UKASKO рассказали, что украинские insurtech-решения порой превосходят европейские (ukasko.ua)
Автор: Юлия Бойко

Платформа UKASKO, являющаяся одним из лидеров украинского insurtech-сектора, объявила о ключевых направлениях развития. Среди них главный акцент сделан на экспорте технологий.

Как рассказал в интервью журналистам РБК-Украина CEO insurtech-платформы UKASKO Ярослав Лёля, украинские решения не просто отвечают требованиям международных стандартов и европейских рынков, а в определенных аспектах превосходят существующие аналоги.

"Мы четко определили три ключевых вектора. Во-первых, это еще более глубокая автоматизация процессов - уже внедряем искусственный интеллект для скоринга, обработки заявок и рекомендаций. Во-вторых, достигаем еще большей бесшовной совместимости с e-commerce-системами, чтобы запускать страховые продукты буквально на лету - без технических барьеров, с минимальным вмешательством и минимальными инвестициями партнеров", - рассказал Ярослав Лёля.

Решения UKASKO уже доказали свою эффективность для операторов украинского финансового рынка и провайдеров страховых сервисов. Финансовые учреждения, страховщики и другие партнеры, интегрировавшие платформу в свои процессы, отмечают экспоненциальный рост продаж без увеличения расходов на персонал или инвестиций в техническую инфраструктуру. Благодаря облачной архитектуре и модели через API, UKASKO обеспечивает масштабируемость, высокую операционную эффективность и возможность быстрого запуска страховых продуктов.

UKASKO уже имеет в партнерском портфеле свыше 20 страховых компаний, включая INGO, ТАС, ВУСО, USG, "Княжа", "Оранта", более 2000 бизнес-партнеров и 4000 агентов по всей стране. Компания выплатила свыше 600 млн грн комиссий, из которых треть - только за прошлый год.

Среди клиентов и партнеров insurtech-платформы UKASKO также есть финансовые институции с международным и иностранным капиталом.

"Хорошо знаем их стандарты и требования. В процессе взаимодействия с иностранными институциями и бизнесом мы видим, что продукты UKASKO не просто соответствуют международным или европейским бизнес-стандартам либо сервису — иногда наши решения превосходят существующие на их рынках элементы цифровой инфраструктуры", - объяснил Ярослав Лёля.

Поэтому СЕО insurtech-платформы UKASKO видит возможность выхода сервиса на международные рынки.

"Третье направление - экспорт. Наши продукты отвечают требованиям европейского рынка, так что мы имеем большой потенциал для масштабирования, причем не как локальный игрок, а как международный и европейский insurtech с украинскими корнями", - поделился CEO UKASKO.

Технологическая платформа работает в формате облачного бэкенда для страховых и смежных бизнесов, позволяя интегрировать модуль страхования через API, повышать продажи и оптимизировать расходы.

Среди клиентов - не только страховщики, но и финансовые учреждения, e-commerce, службы такси, АЗК, кафе и другие сервисы, использующие страхование как инструмент лояльности или добавленной ценности либо еще один источник дохода.

В 2025 году UKASKO стала лауреатом премии Ассоциации украинских банков как "Insurtech-прорыв года", а также приняла участие во встречах с Еврокомиссией, Европарламентом, Европейским центральным банком и Европейским инвестиционным банком в составе официальной делегации украинского финансового бизнеса.

"Это была не просто презентационная миссия - это была взаимная валидация представителей финансового и технологического бизнеса Украины и ЕС. Мы видим большой потенциал не только на внутреннем рынке, но и для интернационализации сервиса", - заявил Ярослав Лёля.

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