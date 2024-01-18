Українські хакери викрали важливі документи про 500 об’єктів Міноборони РФ, - джерела

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах".

За даними джерел, це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ:

арсенали озброєння,

майданчики зенітно-ракетних комплексів,

штаби,

казарми, в тому числі й розташовані на захоплених ворогом територіях України,

інша технічно-проектна документація.

Хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

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