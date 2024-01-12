Українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про організації в Росії: подробиці

Зазначається, що хакерам вдалося отримати 200 Гб приватних даних із 3 000 російських організацій за останні півроку.

Це результат роботи волонтерів з IT Army of Ukraine.

Фото: Робота хакерів (t.me/mintsyfra)

"IT Army of Ukraine щотижня планує ділитися звітами про "відкриті дані" країни-агресора", - додали в Мінцифри.

Також у Міністерстві додали, що це допоможе відстежувати прихильників війни та готувати докази проти них для майбутнього міжнародного суду.

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Ми також писали, що в новорічну ніч українська ІТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.