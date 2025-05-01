Українські дрони знищили 160 тисяч цілей за березень і квітень: Сирський показав відео

"За останні два місяці - березень і квітень - наші дрони вразили і знищили понад 160 тисяч ворожих цілей", - зазначив генерал.

Він додав, що ефективність застосування дронів зростає з кожним місяцем. Це доводить росіянам, що їх не чекають на українській землі.

Сирський подякував українським захисникам і захисницям, які демонструють результативну бойову роботу.