Українські десантники знищили ворожий танк, який працював по їхнім позиціям (відео)

У Бахмуті десантники 77-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили танк окупантів, який працював по їхнім позиціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"У Бахмуті воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України перетворили ворожий танк на купу палаючого металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Десантники зазначили, що цей танк, працював по їхнім позиціям.

"Ми не залишили його без уваги. Своєчасно виявили та знищили, чим убезпечили роботу наших військ", - зазначає сержант ДШВ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські захисники на Бахмутському напрямку продовжують вибивати ворога з позицій. ЗСУ мають успіхи на флангах. Зокрема, ЗСУ вдалося розширити успіх у Берхівського водосховища. Нині також ведуться запеклі бої біля Оріхово-Василівки та Берхівки.

За даними Інституту вивчення війни на ранок 8 червня, українські військові просуваються на флангах під Бахмутом, тоді як росіяни розвертають у регіоні резерви, готуючись до глибокої оборони.