Українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном

Українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Згідно зі змінами внесеними до постанови отримання паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься у територіальному підрозділі ДМС.
"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в тексті постанови.
Водночас дані вимоги не застосовуються до українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.
Нагадаємо, що цього місяця президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок проведення мобілізації в Україні.
Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент його підписав, а саме 18 травня. Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.
У зв'язку з прийняттям нового закону для українців віком від 18 до 60, що наразі перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг.
Міністерство закордонних справ відповіло на найактуальніші питання пов'язані з тимчасовими обмеженнями.
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