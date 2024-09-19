Українські біженці у Польщі з 1 жовтня втратять право на деякі виплати: деталі

Які виплати не продовжать для українських біженців

Польща надає тимчасовий захист майже 980 тисячам людей із України. Із 1 жовтня у країні зміняться програми соціальної допомоги, що може вплинути на "дитячі" виплати тисяч українських біженців.

Із жовтня у Польщі стартує програма "Активний батько", яка запроваджує нові виплати для сімей. Про це йдеться на сторінці Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

У рамках цієї програми буде запроваджена нова виплата "Активні батьки на роботі". Допомога "Активні в яслах" замінить субсидію на ясла (до 400 злотих, це приблизно 4000 грн), а пільга "Активні вдома" замінить виплату "Сімейний опікунський капітал" (12 тис. злотих (130 тис. грн) на другу та кожну наступну дитину в сім'ї у віці з 12 до 35 місяців), на які мали право українські біженці.

Виплати "Активний батько" будуть доступні громадянам Польщі, країн ЄС та США. А також іноземцям із посвідкою на проживання ("карта побиту") із доступом до ринку праці.

У ZUS наголошують, що виплати "Активні батьки на роботі" та "Активні вдома" не будуть надаватися громадянам України, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями.

А право на допомогу "Активні в яслах" матимуть громадяни України за таких умов:

прибули до Польщі у зв’язку з військовими діями;

легально перебували в Польщі як особи зі статусом UKR безперервно не менше 365 днів;

це стосується і дитини громадянина України, яка має статус UKR.

Фото: Українські біженці не матимуть права на деякі "дитячі" виплати (gettyimages.com)

Які будуть умови виплат допомоги на відвідування ясел

Ця допомога надається для співфінансування витрат на догляд за дитиною в яслах, дитячому клубі або в дитячому закладі. Виплата поширюється на дітей, які відвідують ясла-садок, гурток (зазначені в реєстрі ясел-садків та гуртків) або перебувають під опікою вихователя (у закладах із визначеного переліку).

Виплата надаватиметься до закінчення навчального року, в якому дитині виповниться 3 роки. Або до закінчення навчального року, в якому дитині виповнюється 4 роки, якщо дитина має труднощі зі здобуттям дошкільної освіти.

Допомога "Активні в яслях" буде виплачуватися в розмірі:

1500 злотих (приблизно 15 000 грн) на місяць;

1900 злотих на місяць (приблизно 19 000 грн), якщо дитина має інвалідність та потребує постійного стороннього догляду.

Водночас виплата не може перевищувати суму, яку батьки платять за перебування дитини в яслах або іншому подібному закладі.

Документи на цю пільгу можуть подати батьки, опікуни, та тимчасові опікуни (громадяни України). Заявки на нові виплати можна буде подавати лише в електронному вигляді з 1 жовтня 2024 року.