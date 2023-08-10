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Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, - Генштаб

Фото: українські бійці просуваються на двох ділянках фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькі та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують штурмувати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами речника, у напрямку Урожайного, а також південніше та південно-східніше Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти своєю чергою вели наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки у Донецькій області, але безуспішно. Ковальов наголосив, що росіяни зазнають значних втрат, але продовжують чинити потужний опір. Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують свої резерви.

Українські воїни також продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Окупаційні війська спробували повернути втрачені позиції на околицях Кліщіївки поблизу Бахмута, але успіху не мали.

"Водночас Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби", - додав речник.

Наступ України

Нагадаємо, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій області, а також тиснуть на окупантів у районі Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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