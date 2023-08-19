UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (відео)

Фото: бійці підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни-штурмовики підбили ворожий танк дроном-камікадзе. Це сталося під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

На опублікованому відео зафіксована бойова робота воїнів 225-го окремого штурмового батальйону на Бахмутському напрямку.

"Воїни 225-го ОШБт підбили ворожий танк за допомогою FPV-камікадзе неподалік Бахмута", - зазначив Сирський.

 

Бої під Бахмутом

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. Зараз активні бої точаться на флангах Бахмутського напрямку. Саме місто знаходиться під контролем окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутдрониВійна в УкраїніВійна Росії проти України