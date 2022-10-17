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Українські бійці отримали вже 25 сталевих бліндажів від Ахметова

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Понеділок 17 жовтня 2022 12:14
Українські бійці отримали вже 25 сталевих бліндажів від Ахметова Фото: українські бійці отримали вже 25 сталевих бліндажів від Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов в рамках своєї мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" передав українським бійцям вже 25 мобільних укриттів зі сталі, які захищатимуть їхні життя на передовій. У планах - передавати бійцям 30 таких укриттів щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Зазначається, що таке укриття є повноцінним польовим житлом: тут є зона для відпочинку та облаштування мінімального побуту військових.

Також є місце для буржуйки та вихід для труби, у підлозі продумані стоки для води, і є запасний вихід зі сходами.

Водночас металоконструкція виготовлена так, що її можна доставити на місце укриття в розібраному вигляді, і зібрати прямо на позиції. Виробництво одного укриття коштує 200 000 гривень. Українські воїни отримують їх безплатно.

"Такий мобільний бліндаж можна легко транспортувати. За умови правильного встановлення, він надає дуже надійний захист для бійців, які можуть перепочити у польових умовах. Наразі Метінвест планує вийти на виробництво близько 30 укриттів щомісяця та передавати бліндажі на потреби українських захисників", - розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Як відомо, від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд гривень.

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