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Украинские бойцы получили уже 25 стальных блиндажей от Ахметова

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Понедельник 17 октября 2022 12:14
Украинские бойцы получили уже 25 стальных блиндажей от Ахметова Фото: украинские бойцы получили уже 25 стальных блиндажей от Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов в рамках своей милитарной инициативы "Стальной фронт" передал украинским бойцам уже 25 мобильных укрытий из стали, которые будут защищать их жизнь на передовой. В планах - передавать бойцам 30 таких укрытий ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Отмечается, что такое укрытие полноценным полевым жильем: здесь есть зона для отдыха и обустройства минимального быта военных.

Также есть место для буржуйки и выход для трубы, в полу продуманы стоки для воды и есть запасной выход с лестницей.

В то же время, металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место укрытия в разобранном виде, и собрать прямо на позиции. Производство одного укрытия стоит 200 тысяч гривен. Украинские воины получают их бесплатно.

"Такой мобильный блиндаж можно легко транспортировать. При правильной установке он предоставляет очень надежную защиту для бойцов, которые могут отдохнуть в полевых условиях. В настоящее время Метинвест планирует выйти на производство около 30 укрытий ежемесячно и передавать блиндажи на нужды украинских защитников", - рассказал операционный. директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Как известно, с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд гривен.

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