Українські бійці отримали від "Стального фронту" дрони, старлінки та протигази

Українські бійці на Авдіївському напрямку отримали партію необхідної техніки та спорядження - 5 портативних автомобільних рації, 3 засоби супутникового зв’язку Starlink, 5 квадрокоптерів, а також 50 протигазів. Техніку та захист передала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Останнім часом зі сторони русні почастішали атаки газовими снарядами, і наші хлопці попросили захист, щоб ефективніше боронити нашу землю. Тому ми привезли їм протигази, а також комп'ютерну техніку та портативні рації", - розповів оперативний директор "Метінвест" Олександр Мироненко.

Крім того, на авдіївський та бахмутський напрямки "Метінвест" направив вже 170 модульних укриттів зі хвилястої сталі, які при заглибленні на 1,5 м під землю здатні витримати обстріл 152-мм снарядами.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн - на потреби армії в рамках "Сталевого фронту" Ахметова.