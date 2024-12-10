Українські банки знизять ліміти для переказів з картки на картку

Найбільші банки України готуються цього тижня підписати меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Планується знизити ліміт для переказів з картки на картку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму, який є в розпорядженні редакції.
Як повідомили джерела видання, остаточний текст документа ще не узгоджений.
Згідно з документом, банки планують ввести прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів - фізичних осіб, а також для клієнтів - фізичних осіб підприємців, з диференціацією в залежності від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.
Банки мають намір вести обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.
За відсутності документального підтвердження доходів:
по клієнтах "середнього" та "низького" рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:
Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, "Національний кешбек" та інші), зокрема:
Використовуючи власний ризик-орієнтований підхід, банки-учасники будуть застосовують диференційований набір заходів для належного вивчення клієнтів під час встановлення ділових відносин та в процесі подальшого обслуговування:
із плановим обігом по рахунках у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:
Впровадження спрощеного методу здійснюється кожним банком самостійно відповідно до власних політик.
Меморандумом передбачено, клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення або перегляду ділових відносин. При документальному підтвердженні джерел доходів, банки-учасники будуть встановлювати/відміняти ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, в т.ч. через контроль сум надходжень на рахунки.
Нагадаємо, Національний банк України ввів ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" на пів року - 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року. Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.