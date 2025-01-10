Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень: рейтинг на 1 січня

Крім того, 886 відділень банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1150. Крім того, роботу 625 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 107 відділень. Ще 68 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).

Станом на 1 січня в Україні було 62 банки.

Однак у грудні в Україні "Комінвестбанк" було визнано неплатоспроможним. Станом на 1 січня минулого року банк мав 39 відділень. НБУ наразі враховує в статистиці 29 відділень цього банку.

Крім того, банк "Альпарі" здав ліцензію. У нього не було відділень.

Відділення банків

Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2029 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.

За даними НБУ, українські банки скорочують відділення і банкомати та збільшують кількість POS-терміналів.