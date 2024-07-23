Українські банки почали видавати безвідсоткові кредити на сонячні панелі: які умови

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Програма пільгового кредитування для приватних домогосподарств запрацювала 20 липня.

Як зазначили в прес-службі, власники будинків можуть отримати фінансування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок.

Постанова уряду передбачає, що повністю компенсуватимуть відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та "Глобус".

Водночас банки можуть корегувати умови програми. Наприклад, ПриватБанк кредитує приватних осіб за цією програмою строком в 5 років. Умови кредиту від кожного банку доступні на їхніх сайтах.

Програма уряду

Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Підтримка надається для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.

Максимальна сума кредиту - 480 тис. гривень. Надання підтримки за рахунок платників податків здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які відповідають критеріям.