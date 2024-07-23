ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские банки начали выдавить беспроцентные кредиты на солнечные панели: какие условия

Украина, Вторник 23 июля 2024 08:25
UA EN RU
Украинские банки начали выдавить беспроцентные кредиты на солнечные панели: какие условия Фото: Кредит под 0% можно вязать солнечные панели (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки выдали первые кредиты в рамках государственной программы беспроцентного кредитования физических лиц - владельцев домохозяйств на приобретение энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Программа льготного кредитования для частных домохозяйств заработала 20 июля.

Как отметили пресс-службе, владельцы домов могут получить финансирование под 0% для закупки оборудования и установки в домохозяйствах солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок.

Постановление правительства предусматривает, что будут полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. Сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, Сэнс Банк и Глобус.

В то же время, банки могут корректировать условия программы. К примеру, ПриватБанк кредитует частных лиц по этой программе сроком в 5 лет. Условия кредита от каждого банка доступны на их сайтах.

Программа правительства

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Поддержка предоставляется для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме, и установками хранения энергии емкостью от 1 до 10 кВт. кВтч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.

Максимальная сумма кредита - 480 тыс. гривен. Оказание поддержки за счет налогоплательщиков осуществляется Фондом развития предпринимательства через банки, отвечающие критериям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики
NEWS
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины