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Українські артилеристи вже отримали шведські САУ Archer. Сирський показав відео

Фото: шведська САУ Archer (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вже отримали самохідні артилерійські установки САУ Archer, які Швеція обіцяла передати Україні протягом літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Сирський опублікував кадри з новою гаубицею. На них артилеристи розгорнули прапори України та бригади, а позаду них - САУ Archer у камуфляжі.

Генерал привітав бійців з Днем ракетних військ і артилерії, наголосивши, що "українські ракетники та артилеристи - це основа вогневої могутності нашої армії".

"Ракетні війська та артилерію називають "Богами війни", адже вони залишаються основним засобом вогневого ураження противника. Артилеристи своїми вмілими діями, хоробрістю і рішучістю кожного дня знищують ворога, підтримуючи дії піхотинців", - зазначив Сирський.

 САУ Archer

Шведські артилерійські системи Archer вважаються одними з найкращих у світі, а ще їх називають снайперськими гвинтівками у світі артсистем. Це самохідна 155-мм артилерійська установка з 8-метровим гарматним стволом виробництва шведської компанії Bofors.

Відмінною особливістю системи є повна автоматизація процесу заряджання і, як наслідок, підвищений темп стрілянини, включаючи режим MRCI, і скорочення розрахунку до 3-4 осіб. Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім таких установок.

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