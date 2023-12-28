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Українське ліцензійне онлайн-казино slotoking розпочало співпрацю з барбершопом Frisor

Четвер 28 грудня 2023 12:41 promo
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Українське ліцензійне онлайн-казино slotoking розпочало співпрацю з барбершопом Frisor

На початку листопада українське ліцензійне онлайн-казино slotoking оголосило про колаборацію з мережею інноваційних барбершопів Frisor. Це не просто співпраця - це поєднання унікальних аспектів азарту та краси, де кожен може відчути себе королем власного стилю.

Метою цього заходу є розіграш королівської стрижки від слотокінг.

Умови прості: достатньо лише один раз на поточний місяць розіграшу відвідати будь-який салон мережі Frisor у Києві і зробити будь-яку процедуру. Щасливчика обирають випадковим чином раз на місяць.

Для участі в розіграші можна використовувати різні послуги, зокрема пропонуються такі варіанти: стрижка для чоловіків; стрижка бороди; стрижка вусів; королівське гоління; камуфлювання сивини; стрижка для дітей.

Ця ексклюзивна співпраця надає учасникам не тільки унікальну можливість виграти, а і поглиблює взаємодію між світом гемблінгу та іншими сферами, як-от сферою стилю.

Frіsоr - це мережа, яка вирізняється з-поміж інших певною особливістю - це перший барбершоп в Україні, відкритий майстрами. Frisor позиціонує себе як місце, що поєднує в собі старовинні традиції та передові технології, використовуючи кінематографічне освітлення для вдосконаленої геометрії стрижок та поєднуючи класичні методи з мистецтвом скульптури чоловічої стрижки. Їх мета - створити унікальні та впевнені образи для кожного чоловіка.

Спільною метою slotoking та Frisor є створення неповторного досвіду, унікальної колаборації, де кожен зможе відкрити для себе нові горизонти, стати королем свого стилю.

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