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Украинское лицензионное онлайн-казино slotoking начало сотрудничество с барбершопом Frisor

Четверг 28 декабря 2023 12:41 promo
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Украинское лицензионное онлайн-казино slotoking начало сотрудничество с барбершопом Frisor

В начале ноября украинское лицензионное онлайн-казино slotoking объявило о коллаборации с сетью инновационных барбершопов Frisor. Это не просто сотрудничество - это сочетание уникальных аспектов азарта и красоты, где каждый может почувствовать себя королем собственного стиля.

Целью этого мероприятия является розыгрыш королевской стрижки от слотокинга.

Условия просты: достаточно всего один раз в текущем месяце розыгрыша посетить любой салон сети Frisor по всей Украине и сделать любую процедуру. Счастливчика выбирают случайным образом раз в месяц.

Для участия в розыгрыше можно использовать различные услуги, в частности, предлагаются следующие варианты: стрижка для мужчин; стрижка бороды; стрижка усов; королевское бритье; камуфлирование седины; стрижка для детей.

Это эксклюзивное сотрудничество предоставляет участникам не только уникальную возможность выиграть, но и углубляет взаимодействие между миром гемблинга и другими сферами, например сферой стиля.

Frisor - это сеть, которая отличается от других определенной особенностью - это первый барбершоп в Украине, открытый мастерами. Frisor позиционирует себя как место, объединяющее в себе старинные традиции и передовые технологии, используя кинематографическое освещение для усовершенствованной геометрии стрижек и сочетая классические методы с искусством скульптуры мужской стрижки. Их цель - создать уникальные и уверенные образы для каждого мужчины.

Общей целью slotoking и Frisor является создание неповторимого опыта, уникальной коллаборации, где каждый сможет открыть новые горизонты, стать королем своего стиля.

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