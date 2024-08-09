Українське дунайське пароплавство планує анулювання відстрочки співробітників від мобілізації

Зазначається, що Дунайське пароплавство визнано критично важливим для економіки, що дає право бронювати до 50% військовозобов’язаних співробітників.

"В першу чергу бронюємо плавсклад. Судноводії - основа виробничої діяльності компанії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, право на відстрочку надається дійсно критично важливим для виробничого процесу співробітникам. Якщо працівник не виходить в рейси (перебуває у відпустках, працює у приватних структурах, займається особистими справами чи громадською діяльністю) це дає підприємству право ініціювати анулювання відстрочки.

"Анулювання здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі подання підприємства. Відстрочка не привілей. Вона має надаватися тим, хто чесно і віддано робить важливу для країни справу!", - наголошують у повідомленні.