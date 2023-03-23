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Українська вершниця Анастасія Бондарева посіла 5 місце на престижному турнірі з конкуру у Франції

 

Команда України з конкуру U25 у складі Анастасії Бондаревої та Олександра Продана посіла 5 місце на Paris 5* Hermes у Франції. Турнір, де брали участь вершники, відбувся в Парижі з 18 по 19 березня. За підсумками загального рейтингу збірна України U25 завершила турнір на п'ятому місці із результатом 4 штрафних у двох гітах.

Анастасія Бондарева родом з Києва. Вже понад 8 років вона успішно виступає на міжнародних турнірах та демонструє високі результати, популяризуючи кінні види спорту в країні. Серед вагомих досягнень Анастасії призові місця у Longines Global Competition, National Cups, Гран-прі фіналу Кубка Націй, вона пройшла понад 1000 маршрутів на міжнародних змаганнях.

Минулого року Анастасія Бондарева стала амбасадором проєкту «Young rider to young rider», мета якого – мотивувати українських вершників на отримання результату та збагатити багаж своїх знань про конкур. В рамках проєкту Анастасія проводила майстер-класи та ділилася своїм досвідом щодо участі на міжнародних турнірах.

Paris 5* Hermes – це міжнародні змагання з конкуру 5 зірок (CSI 5*), в яких беруть участь кращі вершники світу, а також молоді вершники віком до 25 років. Це найвищий рівень у міжнародних змаганнях та знак переваги у даній дисципліні.

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