Українська церква та бізнес. Єднання заради перемоги України

Україна наразі відчайдушно бореться за свою незалежність та переживає складний період війни. Ця боротьба вимагає об'єднання всіх рівнів суспільства, включаючи релігійні та бізнес-структури. Як вітчизняна церква та бізнес знайшли спільну мову й посилили співпрацю заради перемоги у війні?

Як Церква підтримує українців в боротьбі за незалежність

Об’єднання нації є складним, але важливим фактором у боротьбі з агресором. Українська православна церква зіграла важливу роль у моральній та психологічній підтримці військових, волонтерів та мирного населення. Однак, її роль в оборонній сфері не обмежувалася лише духовним супроводом. Багато парафій активно долучаються до благодійних акцій та допомоги ЗСУ

Зокрема у травні у Тернополі віряни ПЦУ допомогли благодійному фонду "Світло Реформації", склад якого згорів від ворожої ракети. На ньому зберігалося понад двісті продуктових наборів, які планували роздати до Дня матері. На щастя, допомогу вдалося завантажити зі складу іншої громадської організації, яка співпрацює з Православною Церквою України, і таки вручити людям.

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Паралельно з Церквою, бізнес також показав свою готовність допомагати військовим та цивільному населенню. Багато підприємців надавали фінансову підтримку для закупівлі військової техніки, медичного обладнання та ліків. Одним з таких є український підприємець, засновник IT-компанії Atlas, яка розвиває вітчизняний мілітарі-тех напрям, Іван Толчинський. Його компанія з 2019 року працює з українською армією. Фірма розробляє компактні ( можуть поміститися в рюкзаку) безпілотники за стандартами НАТО.

Серед клієнтів Atlas — збройні сили Нідерландів і Великої Британії, а також клієнти на індустріальному ринку в ЄС, Сингапурі, Японії та в інших країнах. Проте після повномасштабного вторгнення РФ майже всі безпілотники Atlas поставляють передусім українській армії.

Станом на липень 2022 року компанія Толчинського збільшила поставку дронів для ЗСУ до майже 700 одиниць на місяць.

Значущу допомогу ЗСУ та Церкві надає інвесторка та бізнесвумен Владислава Молчанова. Благодійний фонд Владислави Молчанової надає матеріально-технічну підтримку, зокрема транспортом, підрозділам Збройних сил, МВС та інших силових структур. Наприклад, за особисті кошти Молчанова придбала та передала для потреб 3-ї окремої штурмової бригади 100 приладів нічного бачення AGM PVS-14 3AL1 – на одні з найсучасніших наразі.

Цікаво, що Владислава, як випускниця спеціальності “біофізика” КНУ ім. Шевченка не переставала цікавилися наукою, а тому, попри війну, її зусиллями Національна академія наук України отримала цінне обладнання для унікальних досліджень у сфері фізики напівпровідників.

Крім того, Молчанова є прихожанкою та меценаткою Православної церкви України. У грудні 2020 року вона отримала церковну нагороду від митрополита Епіфанія за внесок у відродження Михайлівського Золотоверхого собору. Також Молчанова побудувала храм ПЦУ на батьківщині батька — у селі Бережанка, Хмельницької області. Разом з батьком, київським науковцем Борисом Романюком стала меценатом будівництва храму на честь святих Бориса та Гліба, а також недільної школи Православної церкви України у київському мікрорайоні Виноградар.

Такі тенденції у співпраці бізнесу та церкви дають непохитну надію на те, що об’єднання двох сфер матиме значний вплив на суспільний розвиток, забезпечуючи більш гармонійне, справедливе та етичне суспільство.