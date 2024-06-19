Українська школа вперше увійшла до переліку найкращих у світі: який це заклад

Новопечерська школа в Києві увійшла до списку найкращих закладів середньої освіти у світі за версією премії World's Best School Prizes. Наразі триває голосування за переможця, тож іще можна віддавати свої голоси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт премії .

Українська школа у світовому рейтингу

"Заснована з метою виховання незалежних мислителів, Новопечерська школа пом'якшує руйнування, спричинені війною, пропонуючи всебічну підтримку, включаючи психологічні послуги студентам і місцевим родинам", - йдеться в описі на сайті премії.

Йдеться також про те, що в школі діти вивчають програму "Лідерство в мені", яка виховує важливі риси для подолання поточних викликів. Школа також надає притулок для внутрішньо переміщених сімей.

"Якщо Новопечерська школа виграє премію "Найкраща школа світу за подолання труднощів", кошти підвищать кількість місць для сімей, які постраждали від війни, і розширять програми стипендій, що ще більше зробить школу прикладом надії та стійкості в Україні", - пишуть керівники премії.

Новопечерська школа увійшла до світового рейтингу ​(​​​​​​скриншот)

Додамо також, що до рейтингу увійшла Перша українська школа в Польщі, але вона не бере участь як представниця України.

Перша українська школа в Польщі також увійшла до списку (скриншот)

Що відомо про Новопечерську школу

Школу побудували у 2014 році на території житлового комплексу "Новопечерські липки" як проєкт громадської спілки "Освіторія" та приклад реформування української освіти.

З моменту відкриття до 2020 року директоркою школи була канадійка українського походження Ірена Корбабіч-Путко. Вона має понад 20 років досвіду роботи у канадській освітній системі, з них понад 15 років була директором шкіл.

У 2020 році школу очолила Тетяна Сунак, вчитель та адміністратор із довголітнім досвідом роботи в українських і державних школах Канади. Сьогодні вона займається Ukrainian-Canadian Program, а навчальний заклад очолює Поліна Комарова.

У старшій школі в навчання інтегрована міжнародна програма з можливістю отримати канадський диплом. У результаті навчання учні отримують одночасно свідоцтво про завершення української школи та канадський High School Diploma.

Новопечерська школа (фото: vote.worldsbestschool.org)

Додамо, що Новопечерська школа неодноразово входила до міжнародного рейтингу Microsoft Showcase School.

Оскільки Новопечерська школа є приватною, на її сайті можна переглянути вартість навчання.

На навчальний рік 2024/2025 розцінки такі:

Навчання наживо:

перший рік курсу дошкільної підготовки (КДП-4) - 11 000 доларів на рік

другий рік курсу дошкільної підготовки (КДП-5) - 13 150 доларів на рік

1-10 класи - 13 750 доларів на рік

11 клас - 11 600 доларів на рік

"Дистанційний плюс" - формат навчання із бронюванням місця та можливістю переходу на формат "Наживо" в будь-який час коштує 2 050 доларів за семестр.

Дистанційний формат навчання без бронювання:

1-4 класи - 650 доларів за семестр

5-11 класи - 850 доларів за семестр

Навчальний заклад пропонує різні формати навчання на платній основі (фото: vote.worldsbestschool.org)

Що відомо про премію World's Best School Prizes

Премію проводить глобальна платформа освіти T4 Education, яка об'єднує спільноту з понад 200 000 викладачів із понад 100 країн для трансформації освіти.

Премію World's Best School Prizes заснували у 2022 році після спаду активної фази пандемії, щоб дати школам можливість змінювати підхід до навчання, ділитися передовим досвідом і покращувати освіту.

Щороку організатори премії пропонують школам зі всього світу подати заявку в одній з п'яти категорій. Цього року такими категоріями стали: співпраця з громадою, екологічна діяльність, інновації, подолання труднощів і підтримка здорового способу життя.