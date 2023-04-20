Украинская ПВО осенью и зимой уничтожила 1,5 тысячи воздушных целей врага, - Игнат

Осенью и зимой украинская ПВО смогла отразить большое количество враждебных целей. Однако на это была израсходована значительная часть вооружения и зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, Украина ожидает поставок необходимого от партнеров.

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет достаточно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы". тысячи воздушных целей (противника). За всю войну - еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и по меньшей мере полторы тысячи БПЛА уничтожены нашими Силами обороны", - заявил он.

Он также считает, что восстановить запасы ракет поможет очередной "Рамштайн".