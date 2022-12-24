Українська металургія потребує розблокування портів та підтримки США, - експерти

Водночас, на думку аналітиків, міжнародні партнери спільно з Україною можуть вжити заходів, які допоможуть відновити галузь та забезпечити післявоєнний розвиток економіки.

"По-перше, доцільно продовжити дію вже прийнятих рішень про тимчасове скасування дії торговельних бар’єрів. ЄС на рік скасував захисні заходи та мита, але цього недостатньо. Зараз дуже необхідне продовження вільної торгівлі, тому що це єдиний спосіб підтримати українську металургію в майбутньому, коли металургійні заводи зможуть збільшити виробництво", - вказують аналітики.

Також вони підкреслюють: Україна зможе збільшити виробництво сталі лише за умови розблокування морських портів. Це ключова вимога для роботи місцевого сталеливарного сектору та нарощування експорту.

"Потрібен перегляд усієї торговельної політики США щодо України, адже їхні антидемпінгові заходи були Найболючішими для України. Було б набагато краще, якби США змінили свій підхід до торговельної політики та послабили обмеження щодо імпорту сталі з України", - пояснюють експерти.

У центрі також нагадали: ЄС вже скасував антидемпінгові мита проти України, і це рішення не створило жодних ризиків для місцевої економіки та місцевих виробників сталі. США застосовують антидемпінгове мито на імпорт товстолистового прокату з України з 1997 року, хоча це давно не має стосунку до поточних реалій.

"Україна потребує підтримки. Ця підтримка не може бути лише у вигляді фінансових чи військових ресурсів. Україна потребує скасування антидемпінгових митних тарифів у США. ЄС міг би допомогти, якби продовжив скасування антидемпінгових митних тарифів на рік і більше. Доступ до ринків збуту дасть змогу українським компаніям продовжувати виробництво. Будь-яка реалізована можливість експорту металопродукції з України означає підтримку української економіки та українського народу",- резюмували у центрі.

Нагадаємо, раніше нардеп Михайло Цимбалюк закликав ЄС та США ввести повне ембарго на всі види металопродукції із РФ - адже саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії.

Своєю чергою, перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що уся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського ринку.