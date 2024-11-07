Українська металургія потребує ослаблення торгівельних обмежень з боку США, - експерт

Гірничо-металургійний комплекс є базовою галуззю української економіки: її внесок до ВВП минулого року становив 5,7%, а частка сектору в експорті товарів складає 14,6%. Цей експорт дозволяє металургійним підприємствам підтримувати зайнятість, продовжувати інвестувати та розвивати виробництво.

В умовах, коли українська економіка виснажена війною, а РФ продовжує руйнувати виробничі активи в Україні, критично важливо зберегти галузі економіки, які є її фундаментом, тому важливо продовжувати перемовини з США щодо ослаблення торгівельних обмежень.

"Після початку війни розвинені країни стали скасовувати торговельні обмеження для українського імпорту. У травні 2022 р. США скасували захисне мито на імпорт сталі, і ми вдячні за цей крок, як і за всю підтримку, яку вони надають Україні під час війни. Проте скасування мита 25% не можна вважати достатнім кроком у сфері лібералізації торгівлі: імпорт Сполученими Штатами сталевої продукції з України фактично залишається заблокованим через дію антидемпінгових мит з боку США, які охоплюють практично весь спектр сталевої продукції", - зауважив Зінченко.

До України, яка є політичним союзником Сполучених Штатів, США застосовують такі ж обмежувальні заходи, як і до недружніх країн. Зокрема, мито на феросилікомарганець для України становить 163%, а для Китаю – 150%. Мито на гарячекатаний плоский прокат в рулонах для України – 90,33%, а для Китаю – 90,83%, підкреслив експерт.

"Україна не становить загрози для американського ринку. Частка України в американському імпорті продукції ГМК становить менше 1%, і навіть збільшення обсягів поставок внаслідок скасування антидемпінгових мит не здатне зашкодити американським виробникам. Ми вважаємо, що США в першу чергу зацікавлені в тому, щоб українська економіка не увійшла в дефолт, а Україна не опинилася в стані економічної та політичної кризи. Навпаки: Штати отримають певні політичні та фінансові вигоди, якщо українська економіка буде сильною та знизить свою залежність від донорських коштів (у т.ч. від бюджету США та американських платників податків)", - резюмував експерт.

Як відомо, Україна також чекає посилення санкцій ЄС проти металопродукції із РФ: наразі тисячі європейських компаній та підприємців користуються лазівками та бекдором на російський ринок, і таким чином оминають міжнародні санкції. Також ЄС послабив санкції проти російських слябів, що дасть змогу агресору заробити мінімум 8 мільярдів доларів на ведення війни.