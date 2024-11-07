Украинская металлургия нуждается в ослаблении торговых ограничений со стороны США, - эксперт

Горно-металлургический комплекс является базовой отраслью украинской экономики: ее вклад в ВВП в прошлом году составил 5,7%, а доля сектора в экспорте товаров составляет 14,6%. Этот экспорт позволяет металлургическим предприятиям поддерживать занятость, продолжать инвестировать и развивать производство.

В условиях, когда украинская экономика истощена войной, а РФ продолжает разрушать производственные активы в Украине, критически важно сохранить отрасли экономики, являющиеся ее фундаментом, поэтому важно продолжать переговоры с США по поводу ослабления торговых ограничений.

"После начала войны развитые страны стали отменять торговые ограничения для украинского импорта. В мае 2022 г. США отменили защитную пошлину на импорт стали, и мы благодарны за этот шаг, как и за всю поддержку, которую они оказывают Украине во время войны. Однако отмена пошлины 25% нельзя считать достаточным шагом в сфере либерализации торговли: импорт Соединенными Штатами стальной продукции из Украины фактически остается заблокированным из-за действия антидемпинговых пошлин со стороны США, охватывающих практически весь спектр стальной продукции", - отметил Зинченко.

К Украине, которая является политическим союзником Соединенных Штатов США применяют такие же ограничительные меры, как и к недружественным странам. В частности, пошлина на ферросиликомарганец для Украины составляет 163%, а для Китая – 150%. Пошлина на горячекатаный плоский прокат в рулонах для Украины – 90,33%, а для Китая – 90,83%, подчеркнул эксперт.

"Украина не представляет угрозы для американского рынка. Доля Украины в американском импорте продукции ГМК составляет менее 1%, и даже увеличение объемов поставок вследствие отмены антидемпинговых пошлин не способно повредить американским производителям. Мы считаем, что США в первую очередь заинтересованы в том, чтобы украинская экономика не вошла в дефолт, а Украина не оказалась в состоянии экономического и политического кризиса. Напротив: Штаты получат определенные политические и финансовые выгоды, если украинская экономика будет сильной и снизит свою зависимость от донорских средств (в т.ч. от бюджета США и американских). налогоплательщиков)", - резюмировал эксперт.

Как известно, Украина также ожидает ужесточения санкций ЕС против металлопродукции из РФ: в настоящее время тысячи европейских компаний и предпринимателей пользуются лазейками и бэкдором на российский рынок, и таким образом обходят международные санкции. Также ЕС ослабил санкции против российских слябов, что позволит агрессору заработать минимум 8 миллиардов долларов на ведение войны.