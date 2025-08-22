"Українська команда" запустила збір на сіткомети для захисту від дронів

Волонтерський штаб "Українська команда" напередодні Дня Незалежності відкрив великий збір на сіткомети. Це дієві засоби захисту наших бійців від російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис на Facebook-сторінці "Української команди".

"Сьогодні на фронті головна небезпека - російські дрони. Багато з них літають на оптоволокні. Їх не глушить РЕБ. Але українські інженери створили СІТКОМЕТ, який навіть від таких дронів рятує. Українська команда запускає великий збір до Дня Незалежності на СІТКОМЕТИ!", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери пропонують українцям долучатися до збору, щоб допомогти бійцям на передовій.

"Зроби найкращий подарунок до Дня Незалежності - врятуй життя захиснику! Наші воїни боронять твою свободу. Захисти їхнє життя! Донать на СІТКОМЕТ прямо зараз", - закликають у волонтерському штабі.

