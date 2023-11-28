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"Українська команда" закликає Кабмін скасувати постанову щодо введення гумдопомоги

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" звернувся до Кабінету міністрів з вимогою скасувати постанову №953, якою вводиться новий порядок пропуску через кордон та розподілу гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

За словами волонтерів, цей порядок унеможливить постачання гумдопомоги для військових та переселенців, заявляють волонтери.

"Вимагаємо від Кабінету міністрів не відтермінувати, а скасувати постанову №953 від 5 вересня 2023 року "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Цей документ унеможливлює отримання гуманітарної допомоги від іноземних партнерів і спричинить колапс волонтерської діяльності. Кожен пункт цього порядку - це чергове коло бюрократичного пекла, які тепер доведеться долати усім волонтерам України", - йдеться у зверненні "Української команди".

Після введення в дію нового "Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" мільйони простих українців та військових будуть позбавлені необхідної вчасної допомоги, наголошують у волонтерському штабі.

"Замість допомоги волонтери будуть змушені переконувати західні благодійні фонди, щоб вони виконували надмірні урядові вимоги щодо ввезення гуманітарних вантажів. Закликаємо уряд скасувати постанову №953, яка паралізує волонтерський рух в країні", - підкреслили в "Українській команді".

 

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волонтери