Українська команда взяла участь у лондонському велопробізі за сприяння Favbet Foundation

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Українську команду представляли два ветерани та один діючий військовослужбовець.

"Це надзвичайно важливо сьогодні - показувати всьому світу, наскільки ми сильні. І наші ветерани - то є приклад для всіх", - зазначили в благодійному фонді.

Британська Invictus Game Foundation взяла на себе забезпечення місць на велозаїзді і купівлю квитків. Президент Favbet Foundation оплатив проживання членам української команди.

Участь в заїзді взяли Росул Рустам, який після поранення пересувається виключно на візку й долав дистанцію на ручному велосипеді. Рустам був членом збірної Ігор Нескорених, представляв Україну в Гаазі в 2022 році та виборов 2 срібні медалі.

Згодом був членом збірної Ігор Воїнів і представляв Україну в Орландо (США) в серпні 2022 року, де виборов 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Ще одним учасником став Євген Жар, який після поранення продовжує службу і тренування. Євген теж був членом збірної України на Іграх Воїнів в Орландо, де виборов 3 срібні медалі. Нещодавно він також подолав наймасштабніший 42-кілометровий марафон, який бігли 48 тисяч людей з усього світу.

Третім членом команди став ветеран Олександр Прокопенко, який щодня долає на велосипеді десятки кілометрів і бере участь у всіх велозаїздах.

Всього участь у лондонському велопробізі взяли 25 тисяч спортсменів зі всього світу.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.