"Українська команда" вимагає від Кабміну скасувати постанову, яка регуляє ввезення гумвантажів

Уряд має скасувати свою постанову №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану". Через цей документ допомога українським захисникам з-за кордону та діяльність волонтерських організацій може припинитися з 1 грудня.

"З 1 грудня робота волонтерів може бути повністю паралізована. Причина - новий порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги, затверджений постановою уряду №953. Цей документ, який містить 20 пунктів, волонтери вже охрестили "20 кіл пекла". "Українська команда" вимагає від Кабінету міністрів негайно скасувати цей документ і не заважати волонтерам допомагати військовим та людям, що постраждали від війни", - йдеться у заяві штабу.

Волонтери наголошують, що виконати вимоги постанови щодо детального переліку гуманітарної допомоги та стислих термінів розподілу гуманітарних вантажів практично неможливо.

"Перше. Щоб отримати дозвіл на ввезення гуманітарної вантажу, потрібно буде надавати його точний перелік та реєструвати в автоматизованій системі. Але ж гуманітарний вантаж часто формується з тисяч приватних пожертв, і детальний перелік ніхто не складатиме. Тож нам доведеться просто відмовлятися від допомоги через цю формальну бюрократичну перепону. Друге. В новому порядку прописані мізерні терміни доставки та розподілу гуманітарних вантажів. В умовах війни їх неможливо дотримуватись", - підкреслюється у заяві.

Крім того, порядком передбачено, що кінцевий отримувач гумдопомоги зобов’язаний скласти електронний звіт. Цікаво, як урядовці хочуть отримати електронний звіт від військових "на нулі" чи від мешканців прифронтових міст, які щодня перебувають під ворожими обстрілами, запитують волонтери.

"Недотримання цих та інших 17 пунктів загрожує виключенням волонтерської організації з переліку отримувачів міжнародної гумдопомоги. Таким чином, новий порядок дуже швидко зупинить весь волонтерський рух. А у правоохоронних органів з’являться підстави порушувати карні справи проти волонтерів. "Українська команда" наполягає: постанова №953 має бути негайно скасована. Бюрократією перемогу не здобудеш. Уряд повинен допомагати, а не заважати волонтерам та захисникам", - зазначено у заяві.

Нагадаємо, постанова №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" Кабінет міністрів України ухвалив 5 вересня 2023 року. Документ набирає чинності з 1 грудня 2023 року.