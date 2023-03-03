ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Українська команда" відкрила збір на 100 дронів-камікадзе

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 19:43
"Українська команда" відкрила збір на 100 дронів-камікадзе Фото: "Українська команда" відкрила збір на 100 дронів-камікадзе (AeroVironment Inc)
Автор: Юлія Бойко

Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив збір на 100 дронів-камікадзе, на яких будуть написані побажання ворогам від тих, хто перерахував кошти на дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу у Facebook.

"Великий збір на 100 дронів-камікадзе із вашими "вітаннями" ворогу. Кожен дрон - це літаючий кілограм вибухівки по танках, БМП, складах боєприпасів та живій силі ворога. Усі дрони - вітчизняного виробництва. Головне! Ці "злі птахи" нестимуть на своїх крилах не лише вибухівку, а й ваше особисте побажання", - йдеться у повідомленні.

Чим більше донат, тим більше шансів доставити ваше вибухове повідомлення, зазначили в "Українській команді".

"Чим більше лотів, тим більше шансів доставити ваше вибухове повідомлення. Якщо дуже хочеться, щоб вітання було надіслано стовідсотково, організуємо вам особистий дрон. Повна вартість дрону-"листоноші" 32 000 грн", - наголосили у волонтерському штабі.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін